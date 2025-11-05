AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Aile parlementaire du Parti Québécois

05 nov, 2025, 18:21 ET

QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendront un point de presse, le jeudi 6 novembre 2025 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 6 novembre 2025



HEURE :

8h40



LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)
Hôtel du Parlement
Québec



SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Aile parlementaire du Parti Québécois