AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
05 nov, 2025, 18:21 ET
QUÉBEC, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, tiendront un point de presse, le jeudi 6 novembre 2025 à 8h40.
AIDE-MÉMOIRE
DATE :
Le 6 novembre 2025
HEURE :
8h40
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
