AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Aile parlementaire du Parti Québécois

28 oct, 2025, 19:25 ET

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Matane-Matapédia et porte-parole du Parti Québécois en matière d'Éducation, Pascal Bérubé, ainsi que le député de Jean-Talon et porte-parole du Parti Québécois en matière de Justice, Pascal Paradis, tiendront un point de presse, le mercredi 29 octobre 2025 à 8h40.

Sujets: Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 29 octobre 2025



HEURE :

8h40



LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)


Hôtel du Parlement


Québec



SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

