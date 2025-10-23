AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti Québécois
23 oct, 2025, 18:05 ET
QUÉBEC, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de Services sociaux, Joël Arseneau, tiendra un point de presse, le vendredi 24 octobre 2025 à 7h30.
Sujet: Loi spéciale - négociation avec les médecins
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 24 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
7h30
|
|
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
|
|
Hôtel du Parlement
|
|
Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
Partager cet article