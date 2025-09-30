AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois

Nouvelles fournies par

Aile parlementaire du Parti Québécois

30 sept, 2025, 18:21 ET

QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de de Culture et de communications, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 1er octobre 2025 à 8h40.

Sujets : Actualité du jour

AIDE-MÉMOIRE

DATE :

Le 1er octobre 2025

HEURE :

8h40

LIEU :

Salle Bernard-Lalonde (1.131)
Hôtel du Parlement
Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]

Profil de l'entreprise

Aile parlementaire du Parti Québécois