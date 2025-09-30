AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti Québécois
30 sept, 2025, 18:21 ET
QUÉBEC, le 30 sept. 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière de Santé et de services sociaux, Joël Arseneau, ainsi que la députée de Terrebonne et porte-parole du Parti Québécois en matière de de Culture et de communications, Catherine Gentilcore, tiendront un point de presse, le mercredi 1er octobre 2025 à 8h40.
Sujets : Actualité du jour
AIDE-MÉMOIRE
|
DATE :
|
Le 1er octobre 2025
|
HEURE :
|
8h40
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131)
SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois
SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]
