AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, fera un point de presse le mercredi 18 mars 2026 à 8h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : 18 mars 2026 HEURE : 8 h 20 LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec



SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]