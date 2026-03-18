AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du chef de l'opposition officielle
18 mars, 2026, 07:32 ET
QUÉBEC, le 18 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, fera un point de presse le mercredi 18 mars 2026 à 8h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
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DATE :
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18 mars 2026
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HEURE :
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8 h 20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]
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