AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du chef de l'opposition officielle
30 mars, 2026, 19:01 ET
QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du Parti libéral du Québec, André Fortin, ainsi que son collègue porte-parole en matière de santé, Monsef Derraji, feront un point de presse à 11h20.
Aide-mémoire :
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DATE :
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Mardi 31 mars 2026
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HEURE :
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11 h 20
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LIEU :
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Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et attachée de presse d'André Fortin, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 580-9754, [email protected]
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