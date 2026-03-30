AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 30 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le chef parlementaire du Parti libéral du Québec, André Fortin, ainsi que son collègue porte-parole en matière de santé, Monsef Derraji, feront un point de presse à 11h20.

Aide-mémoire :

DATE : Mardi 31 mars 2026



HEURE : 11 h 20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications et attachée de presse d'André Fortin, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Marc Lapointe, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, (418) 580-9754, [email protected]