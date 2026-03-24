AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec
Nouvelles fournies parCabinet du chef de l'opposition officielle
24 mars, 2026, 09:19 ET
QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, fera un point de presse le mercredi 24 mars 2026 à 10h10 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.
|
DATE :
|
24 mars 2026
|
HEURE :
|
10 h 40
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde
|
Assemblée nationale du Québec
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819 479-2280, [email protected]
Partager cet article