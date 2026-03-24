AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, fera un point de presse le mercredi 24 mars 2026 à 10h10 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : 24 mars 2026



HEURE : 10 h 40



LIEU : Salle Bernard-Lalonde

Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819 479-2280, [email protected]