AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse du Parti libéral du Québec

Nouvelles fournies par

Cabinet du chef de l'opposition officielle

24 mars, 2026, 09:19 ET

QUÉBEC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Veuillez prendre note que le chef parlementaire de l'opposition officielle, André Fortin, fera un point de presse le mercredi 24 mars 2026 à 10h10 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE :

      24 mars 2026


HEURE :

      10 h 40


LIEU :

      Salle Bernard-Lalonde

      Assemblée nationale du Québec

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 571-6749, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819 479-2280, [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du chef de l'opposition officielle