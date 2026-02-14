Annonce des responsabilités du caucus de l'opposition officielle

Nouvelles fournies par

Cabinet du chef de l'opposition officielle

14 févr, 2026, 09:45 ET

QUÉBEC, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Ce matin, le caucus des députés du Parti libéral du Québec a accueilli son nouveau chef, Charles Milliard. À l'occasion de cette rencontre de caucus, M. Milliard a annoncé la nomination d'André Fortin à titre de chef parlementaire de l'opposition officielle ainsi que les responsabilités des membres du caucus libéral.

« Je veux d'abord saluer le travail remarquable de toute notre équipe, et tout spécialement celui des officiers, qui ont maintenu la pression et exigé des comptes du gouvernement durant cette phase de transition. Nous amorçons maintenant la suite avec un nouvel élan, portés par un caucus de parlementaires compétents, chevronnés et profondément engagés. Jour après jour, nous serons au rendez-vous pour défendre les intérêts des Québécois et bâtir une véritable option de rechange pour la prochaine élection. », affirme Charles Milliard.

« Je suis honoré d'avoir la confiance de Charles Milliard pour mener une équipe parlementaire aussi qualifiée. Le caucus des députés du Parti libéral du Québec est fort, uni et déterminé à faire le travail au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Ensemble, nous allons leur proposer des solutions concrètes pour assurer une économie forte dans toutes nos régions et des services publics à la hauteur de leurs ambitions. », ajoute André Fortin.

André Fortin

 

Pontiac

 

Chef parlementaire

 

Agriculture, pêcherie et alimentation

Forêts

Marc Tanguay

 

LaFontaine

 

 

 

Leader parlementaire

 

Famille

Relations canadiennes et francophonie canadienne

Institutions démocratiques

Loi électorale

Capitale-Nationale

Jennifer Maccarone

 

Westmount-Saint-Louis

Whip en chef

 

Sécurité publique

Communauté 2SLGBTQIA+

Michelle Setlakwe

 

Mont-Royal-Outremont

 

 

 

Présidente du caucus

 

Éthique

Cybersécurité et numérique

Enseignement supérieur

 

Vice-présidente - Comm. Économie et travail

Fred Beauchemin

 

Marguerite-Bourgeoys

 

 

 

Leader adjoint

 

Finances

Économie et innovation

Administration gouvernementale

Conseil du Trésor

Défense et aéronautique

Monsef Derraji

 

Nelligan

 

Transports et mobilité durable 

Santé

 

Présidence - Comm. Administration publique

Filomena Rotiroti

 

Jeanne-Mance-Viger

 

 

 

Développement économique régional

Infrastructures

Métropole

Emploi

 

Présidence - Comm. Culture et éducation

Enrico Ciccone

 

Marquette

 

 

 

Lutte contre l'intimidation

Sports, loisirs, plein air, saines habitudes de vie

Solidarité sociale et action communautaire

 

Présidence - Comm. Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles

Président de séance

Marie-Claude Nichols

 

Vaudreuil

Affaires municipales

 

Présidence - Comm. Transports et environnement

Madwa-Nika Cadet

 

Bourassa-Sauvé

 

 

 

Éducation

Culture et communications

Langue française

Francophonie

Travail

Lutte contre le racisme

 

Vice-présidence - Comm. Finances

André A. Morin

 

Acadie

 

 

 

Immigration, francisation et intégration

Justice

Ordres professionnels

Paradis fiscaux

Accès à l'information et protection des renseignements personnels

Relations avec les Premières Nations et les Inuits

 

Vice-présidence - Comm. Relations avec les citoyens

Elisabeth Prass

 

D'Arcy-McGee

 

 

 

Québécois d'expression anglaise

Lutte contre l'itinérance

Santé mentale

Services sociaux

Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme

 

Membre du Bureau de l'Assemblée nationale

Désirée McGraw

 

Notre-Dame-de-Grâce

 

 

Lutte contre les changements climatiques

Commerce et relations internationales

Économie sociale

 

Présidente de séance

Brigitte Garceau

 

Robert-Baldwin

 

 

Condition féminine

Protection de la jeunesse

Suivi du rapport Rebâtir la confiance

 

Vice-présidence - Comm. Économie et travail

Gregory Kelley

 

Jacques-Cartier

 

 

Jeunesse

Ressources naturelles

Énergie

 

Vice-présidence - Comm. Aménagement du territoire

Linda Caron

 

La Pinière

 

 

Aînés, proches aidants, soins à domicile

Tourisme

Protection des consommateurs

 

Vice-présidence - Santé et services sociaux

Virginie Dufour

 

Mille-Îles

 

 

Habitation

Environnement

Faune et parcs

 

Membre du Bureau de l'Assemblée nationale

SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle

Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649

Profil de l'entreprise

Cabinet du chef de l'opposition officielle