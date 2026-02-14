Annonce des responsabilités du caucus de l'opposition officielle
14 févr, 2026, 09:45 ET
QUÉBEC, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Ce matin, le caucus des députés du Parti libéral du Québec a accueilli son nouveau chef, Charles Milliard. À l'occasion de cette rencontre de caucus, M. Milliard a annoncé la nomination d'André Fortin à titre de chef parlementaire de l'opposition officielle ainsi que les responsabilités des membres du caucus libéral.
« Je veux d'abord saluer le travail remarquable de toute notre équipe, et tout spécialement celui des officiers, qui ont maintenu la pression et exigé des comptes du gouvernement durant cette phase de transition. Nous amorçons maintenant la suite avec un nouvel élan, portés par un caucus de parlementaires compétents, chevronnés et profondément engagés. Jour après jour, nous serons au rendez-vous pour défendre les intérêts des Québécois et bâtir une véritable option de rechange pour la prochaine élection. », affirme Charles Milliard.
« Je suis honoré d'avoir la confiance de Charles Milliard pour mener une équipe parlementaire aussi qualifiée. Le caucus des députés du Parti libéral du Québec est fort, uni et déterminé à faire le travail au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Ensemble, nous allons leur proposer des solutions concrètes pour assurer une économie forte dans toutes nos régions et des services publics à la hauteur de leurs ambitions. », ajoute André Fortin.
|
André Fortin
Pontiac
|
Chef parlementaire
Agriculture, pêcherie et alimentation
Forêts
|
Marc Tanguay
LaFontaine
|
Leader parlementaire
Famille
Relations canadiennes et francophonie canadienne
Institutions démocratiques
Loi électorale
Capitale-Nationale
|
Jennifer Maccarone
Westmount-Saint-Louis
|
Whip en chef
Sécurité publique
Communauté 2SLGBTQIA+
|
Michelle Setlakwe
Mont-Royal-Outremont
|
Présidente du caucus
Éthique
Cybersécurité et numérique
Enseignement supérieur
Vice-présidente - Comm. Économie et travail
|
Fred Beauchemin
Marguerite-Bourgeoys
|
Leader adjoint
Finances
Économie et innovation
Administration gouvernementale
Conseil du Trésor
Défense et aéronautique
|
Monsef Derraji
Nelligan
|
Transports et mobilité durable
Santé
Présidence - Comm. Administration publique
|
Filomena Rotiroti
Jeanne-Mance-Viger
|
Développement économique régional
Infrastructures
Métropole
Emploi
Présidence - Comm. Culture et éducation
|
Enrico Ciccone
Marquette
|
Lutte contre l'intimidation
Sports, loisirs, plein air, saines habitudes de vie
Solidarité sociale et action communautaire
Présidence - Comm. Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles
Président de séance
|
Marie-Claude Nichols
Vaudreuil
|
Affaires municipales
Présidence - Comm. Transports et environnement
|
Madwa-Nika Cadet
Bourassa-Sauvé
|
Éducation
Culture et communications
Langue française
Francophonie
Travail
Lutte contre le racisme
Vice-présidence - Comm. Finances
|
André A. Morin
Acadie
|
Immigration, francisation et intégration
Justice
Ordres professionnels
Paradis fiscaux
Accès à l'information et protection des renseignements personnels
Relations avec les Premières Nations et les Inuits
Vice-présidence - Comm. Relations avec les citoyens
|
Elisabeth Prass
D'Arcy-McGee
|
Québécois d'expression anglaise
Lutte contre l'itinérance
Santé mentale
Services sociaux
Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme
Membre du Bureau de l'Assemblée nationale
|
Désirée McGraw
Notre-Dame-de-Grâce
|
Lutte contre les changements climatiques
Commerce et relations internationales
Économie sociale
Présidente de séance
|
Brigitte Garceau
Robert-Baldwin
|
Condition féminine
Protection de la jeunesse
Suivi du rapport Rebâtir la confiance
Vice-présidence - Comm. Économie et travail
|
Gregory Kelley
Jacques-Cartier
|
Jeunesse
Ressources naturelles
Énergie
Vice-présidence - Comm. Aménagement du territoire
|
Linda Caron
La Pinière
|
Aînés, proches aidants, soins à domicile
Tourisme
Protection des consommateurs
Vice-présidence - Santé et services sociaux
|
Virginie Dufour
Mille-Îles
|
Habitation
Environnement
Faune et parcs
Membre du Bureau de l'Assemblée nationale
SOURCE Cabinet du chef de l'opposition officielle
Sources : Alexandra Régis, Directrice des communications, Cabinet du chef de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514-967-2649
