Annonce des responsabilités du caucus de l'opposition officielle

QUÉBEC, le 14 févr. 2026 /CNW/ - Ce matin, le caucus des députés du Parti libéral du Québec a accueilli son nouveau chef, Charles Milliard. À l'occasion de cette rencontre de caucus, M. Milliard a annoncé la nomination d'André Fortin à titre de chef parlementaire de l'opposition officielle ainsi que les responsabilités des membres du caucus libéral.

« Je veux d'abord saluer le travail remarquable de toute notre équipe, et tout spécialement celui des officiers, qui ont maintenu la pression et exigé des comptes du gouvernement durant cette phase de transition. Nous amorçons maintenant la suite avec un nouvel élan, portés par un caucus de parlementaires compétents, chevronnés et profondément engagés. Jour après jour, nous serons au rendez-vous pour défendre les intérêts des Québécois et bâtir une véritable option de rechange pour la prochaine élection. », affirme Charles Milliard.

« Je suis honoré d'avoir la confiance de Charles Milliard pour mener une équipe parlementaire aussi qualifiée. Le caucus des députés du Parti libéral du Québec est fort, uni et déterminé à faire le travail au bénéfice des Québécoises et des Québécois. Ensemble, nous allons leur proposer des solutions concrètes pour assurer une économie forte dans toutes nos régions et des services publics à la hauteur de leurs ambitions. », ajoute André Fortin.

André Fortin Pontiac Chef parlementaire Agriculture, pêcherie et alimentation Forêts Marc Tanguay LaFontaine Leader parlementaire Famille

Relations canadiennes et francophonie canadienne

Institutions démocratiques Loi électorale Capitale-Nationale Jennifer Maccarone Westmount-Saint-Louis

Whip en chef Sécurité publique Communauté 2SLGBTQIA+ Michelle Setlakwe Mont-Royal-Outremont Présidente du caucus Éthique Cybersécurité et numérique Enseignement supérieur Vice-présidente - Comm. Économie et travail Fred Beauchemin Marguerite-Bourgeoys Leader adjoint Finances Économie et innovation Administration gouvernementale Conseil du Trésor Défense et aéronautique Monsef Derraji Nelligan Transports et mobilité durable Santé Présidence - Comm. Administration publique Filomena Rotiroti Jeanne-Mance-Viger Développement économique régional Infrastructures Métropole Emploi Présidence - Comm. Culture et éducation Enrico Ciccone Marquette Lutte contre l'intimidation Sports, loisirs, plein air, saines habitudes de vie Solidarité sociale et action communautaire Présidence - Comm. Agriculture, pêcheries, énergie et ressources naturelles Président de séance Marie-Claude Nichols Vaudreuil Affaires municipales Présidence - Comm. Transports et environnement Madwa-Nika Cadet Bourassa-Sauvé Éducation Culture et communications Langue française Francophonie Travail Lutte contre le racisme Vice-présidence - Comm. Finances André A. Morin Acadie Immigration, francisation et intégration Justice Ordres professionnels Paradis fiscaux Accès à l'information et protection des renseignements personnels Relations avec les Premières Nations et les Inuits Vice-présidence - Comm. Relations avec les citoyens Elisabeth Prass D'Arcy-McGee Québécois d'expression anglaise Lutte contre l'itinérance Santé mentale Services sociaux Personnes vivant avec un handicap ou avec le spectre de l'autisme Membre du Bureau de l'Assemblée nationale Désirée McGraw Notre-Dame-de-Grâce Lutte contre les changements climatiques Commerce et relations internationales Économie sociale Présidente de séance Brigitte Garceau Robert-Baldwin Condition féminine Protection de la jeunesse Suivi du rapport Rebâtir la confiance Vice-présidence - Comm. Économie et travail Gregory Kelley Jacques-Cartier Jeunesse Ressources naturelles Énergie Vice-présidence - Comm. Aménagement du territoire Linda Caron La Pinière Aînés, proches aidants, soins à domicile Tourisme Protection des consommateurs Vice-présidence - Santé et services sociaux Virginie Dufour Mille-Îles Habitation Environnement Faune et parcs Membre du Bureau de l'Assemblée nationale

