AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de QS sur le tramway de Québec

QUÉBEC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants et représentantes des médias sont priés de noter que les députés solidaires de Taschereau et de Jean-Lesage, Etienne Grandmont et Sol Zanetti, organisent un point de presse demain, le vendredi 20 septembre, à l'emplacement de la future station Cartier du tramway de Québec (coin Cartier/René-Lévesque). Ils seront accompagnés de citoyennes et de citoyens ainsi que des Conseils de quartier du Vieux-Limoilou, de Lairets, de Maizerets, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, de Saint-Jean-Baptiste, et de Saint-Sacrement.

AIDE-MÉMOIRE:

Date: 20 septembre 2024

Heure: 11h15

Lieu: Angle sud-est des rues Cartier et René-Lévesque, Québec.

