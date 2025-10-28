Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle concernant l'immigration
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
28 oct, 2025, 09:19 ET
QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, ainsi que François-Xavier Bonneville, Directeur général de l'entreprise Lepage Millwork mardi 28 octobre à midi.
|
DATE :
|
Mardi 28 octobre 2025
|
|
|
HEURE :
|
Midi
|
|
|
LIEU :
|
Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
Partager cet article