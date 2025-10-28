Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle concernant l'immigration

QUÉBEC, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'immigration, de francisation et d'intégration, André A. Morin, ainsi que François-Xavier Bonneville, Directeur général de l'entreprise Lepage Millwork mardi 28 octobre à midi.

DATE : Mardi 28 octobre 2025



HEURE : Midi



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

