Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle
24 sept, 2025, 12:02 ET
QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la leader parlementaire de l'opposition officielle, Michelle Setlakwe, ainsi que la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, feront un point de presse à 14h00.
DATE :
Mercredi 24 septembre 2025
HEURE :
14h00
LIEU :
Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec
Sources : Karl Filion, Attaché de presse, Cabinet de la leader parlementaire de l'opposition officielle, 418-454-5805, [email protected]; François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]
