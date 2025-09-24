Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la leader parlementaire de l'opposition officielle, Michelle Setlakwe, ainsi que la cheffe parlementaire de l'opposition officielle, Marwah Rizqy, feront un point de presse à 14h00.

DATE : Mercredi 24 septembre 2025



HEURE : 14h00



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

