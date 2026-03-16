Avis aux médias : Point de presse de l'Opposition officielle

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le porte-parole en matière de finances, Frédéric Beauchemin, fera un point de presse à 11h20 en compagnie de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec.

DATE : Mardi 17 mars 2026



HEURE : 11h20



LIEU : Salle Bernard-Lalonde, Assemblée nationale du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Marc Lapointe, Attaché de presse, Cabinet du chef parlementaire de l'opposition officielle, 418 580-9754, [email protected]; Earl M. Corales, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 514 967-2649, [email protected]