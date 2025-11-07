Des soins centrés sur les familles - Inauguration du nouveau Centre mère-enfant de l'Hôpital du Haut-Richelieu

QUÉBEC, le 7 nov. 2025 /CNW/ -Les nouvelles familles de la région de la Montérégie-Centre pourront désormais être accueillies au nouveau Centre mère-enfant (CME) de l'Hôpital du Haut-Richelieu, un milieu moderne et mieux adapté aux besoins actuels qui marque une étape importante dans l'évolution des soins périnataux.

Le député de Saint-Jean, Louis Lemieux, et la députée d'Iberville, Audrey Bogemans, sont heureux de souligner l'inauguration du nouveau centre au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Le projet, qui avait été annoncé en mars 2022, vient répondre à plusieurs lacunes de l'ancien service de périnatalité à l'Hôpital du Haut-Richelieu, notamment la vétusté et l'étroitesse des lieux.

Occupant une superficie de 1 700 mètres carrés, le CME propose une configuration novatrice axée sur le bien-être des mères, des nouveau-nés et de leurs familles. Il comprend notamment 14 chambres individuelles TARP (travail-accouchement-récupération-postpartum), permettant à la mère de demeurer dans le même environnement tout au long de son séjour, favorisant ainsi la cohabitation familiale et la continuité des soins.

Le Centre mère-enfant intègre également :

un secteur de triage de quatre civières;

un secteur de néonatalité incluant cinq isolettes et deux espaces de réanimation;

des locaux de soutien clinique, technique et aux familles;

un réaménagement de la clinique pour les grossesses à risques élevés (GARE);

un corridor principal inspiré de la nature, conçu pour favoriser la détente.

Citations :

« Ce projet qui se concrétise incarne notre engagement envers des soins centrés sur la famille, dans un environnement moderne et apaisant. Il s'agit d'un véritable pas en avant pour la qualité des services offerts aux parents et aux nouveau-nés de notre région. J'en suis très heureux pour les familles d'ici. »

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

« La transformation du département de la natalité vers un Centre mère-enfant était un incontournable en Montérégie-Centre pour mieux répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle. Un lieu où la vie commence, où les familles sont entourées pour vivre un des plus grands moments de la vie. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville

« Le nouveau Centre mère-enfant permettra de mieux soutenir les parents et les nouveau-nés, tout en consolidant les meilleures pratiques en matière de soins. Il s'agit d'une très bonne nouvelle : ce type d'initiative contribue à offrir un environnement accueillant et plus fonctionnel, tant pour les usagers que pour le personnel qui prend soin d'eux. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Avec son approche intégrée, le CME offre un environnement favorisant l'autonomie des familles avec des espaces communs, tels qu'une cuisinette et une aire d'attente. Les nouvelles mères ont aussi accès à des alternatives non pharmacologiques pour la gestion de la douleur, telles que le bain, le ballon ou les positions variées.

Grâce à son emplacement stratégique, le CME assure un accès rapide au bloc opératoire et à l'unité néonatale de niveau 2A, facilitant les soins critiques et le rapatriement des bébés prématurés.

Notons que dans la deuxième phase du projet, la clinique GARE sera aménagée dans des espaces laissés vacants par la relocalisation du CME, à proximité de ce dernier.

La Société québécoise des infrastructures agit comme gestionnaire de projet.

