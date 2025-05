Avis aux médias - Point de presse concernant l'accès aux soins de santé

QUÉBEC, le 7 mai 2025 /CNW/ - À la suite du dépôt du Projet de loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective et l'imputabilité des médecins quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux*, les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à un point de presse du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Il sera également possible de suivre le point de presse en direct sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

Cette conférence de presse sera précédée d'une séance d'information technique du ministère de la Santé et des Services sociaux dont l'objectif sera de présenter les différentes propositions contenues au projet de loi et de répondre aux interrogations des médias. Durant cette séance d'information technique, qui sera animée par le sous-ministre adjoint à la santé physique et pharmaceutique du ministère de la Santé et des Services sociaux, Dr Stéphane Bergeron, la prise d'images ou les enregistrements seront interdits et il ne sera pas permis de rapporter les propos tenus sous forme de citation ou autre.

DATE : Le jeudi 8 mai 2025 HEURES :

Séance d'information technique pour les journalistes* : 10 h 30 Conférence de presse* : 11 h 30 * sous réserve que l'Assemblée nationale accepte de se saisir du projet de loi LIEU : Salle Evelyn Dumas

Assemblée nationale

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Pour renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, Cell. : 514 779-3114