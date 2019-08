Avis aux médias - Point de presse avec l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada suite à la diffusion d'images remarquables du HMS Terror

GATINEAU, QC, le 28 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui d'extraordinaires images et vidéos, jamais vues auparavant, du HMS Terror dans le cadre d'une des activités archéologiques sous-marines les plus importantes et les plus complexes de l'histoire du Canada (https://www.canada.ca/fr/parcs-canada/nouvelles/2019/08/le-gouvernement-du-canada-devoile-des-images-saisissantes-de-lepave-du-hms-terror.html).

Les médias sont invités à participer à une téléconférence avec un membre de l'équipe d'archéologie subaquatique de Parcs Canada qui a fait ces découvertes marquantes.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le mercredi 28 août 2019 Heure : Téléconférence en anglais : 14 h (HAE)

Téléconférence en français : 15 h 45 (HAE) Inscription : Les médias intéressés à participer à la téléconférence doivent s'inscrire auprès des relations avec les médias de Parcs Canada par courriel à pc.medias-media.pc@canada.ca. L'information pour accéder à l'appel sera fournie lors de l'inscription.

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.pc.gc.ca