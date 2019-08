Avis aux médias - Planification de l'immigration au Québec pour 2020-2022 : la FCEI présentera le point de vue des PME

QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - En présentation devant la Commission des relations avec les citoyens aujourd'hui à 16 h 15 dans le cadre de la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022, la FCEI proposera ses recommandations pour assurer un meilleur arrimage entre les qualifications des nouveaux arrivants et les besoins du marché du travail.

Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale, sera disponible pour répondre aux questions des représentants des médias avant et après sa présentation devant la Commission.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi : Présentation de la FCEI dans le cadre de la consultation sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022, tenue par la Commission des relations avec les citoyens



Date : Jeudi 15 août 2019



Heure : 16 h 15



Lieu : Salle Marie-Claire-Kirkland, Hôtel du Parlement

Pour obtenir une entrevue avec la FCEI, veuillez communiquer avec Milena Stanoeva au 514 817-0228.

