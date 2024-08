BELLA COOLA, BC, le 21 août 2024 /CNW/ - Le 22 août 2024, le nouveau Centre d'accueil de l'écloserie du ruisseau Snootli ouvrira officiellement ses portes. Le Centre présente des expositions dynamiques et interactives offertes en trois langues : nuxalk, français et anglais. L'écloserie reconstruite et modernisée est maintenant une installation à la fine pointe de la technologie, qui continuera d'appuyer la protection, la conservation et la restauration des stocks de saumon sauvage du Pacifique, en Colombie‑Britannique, ce qui est une priorité absolue du gouvernement du Canada.

Date : le jeudi 22 août 2024 Heure : 15 h, heure du Pacifique Lieu : Autoroute 20, Côte centrale, ‑C.-B. V0T (près de Bella Coola)



NOTE : À la cérémonie d'ouverture, il y aura une séance de Q et R avec les médias, des cérémonies officielles, une célébration communautaire, et une visite du nouveau Centre d'accueil. Veuillez confirmer votre présence en envoyant un courriel à, [email protected] .

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Pour de plus amples renseignements : Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]