AVIS AUX MÉDIAS - Pas de paramédics, pas de Grand Prix - Un coup d'éclat au centre-ville

MONTRÉAL, le 13 juin 2025 /CNW/ - À compter de 13 h, des paramédics de la grande région de Montréal iront à la rencontre de la population à l'occasion des festivités entourant le Grand Prix de Montréal. Sans convention collective depuis plus de deux ans, les paramédics préparent pour l'occasion un coup d'éclat qui ne passera pas inaperçu.

Sans la présence sur place de paramédics prêts à intervenir en cas d'urgence, le Grand Prix ne pourrait avoir lieu. Les paramédics de tout le Québec se battent actuellement pour garantir à toutes les Québécoises et tous les Québécois, et pas qu'aux pilotes de Formule 1. La présence de paramédics prêts à intervenir dans les plus courts délais pour sauver des vies et poser des actes d'urgence permettant de préserver la qualité de vie.

Des paramédics et leurs représentants syndicaux seront présents sur place et disponibles pour des entrevues.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

