SHEARWATER, NS, le 8 août 2025 /CNW/ - Parcs Canada tiendra une cérémonie spéciale pour rendre hommage au lieutenant-général (à la retraite) Larry Albert Ashley en tant que héros de chez nous. Cette reconnaissance souligne son rôle de pionnier dans l'aviation navale canadienne, son leadership exemplaire au sein de la Marine royale canadienne et de l'Aviation royale canadienne, ainsi que pour son influence durable dans l'industrie aérospatiale au Canada. Cette distinction témoigne de l'engagement constant de Parcs Canada à faire connaître les histoires de personnes dont les contributions remarquables ont façonné le tissu culturel et le patrimoine de notre pays.

L'honorable David J. McGuinty, ministre de la Défense nationale, et l'honorable Darren Fisher, député de Dartmouth - Cole Harbour, seront présents au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, aux côtés de Ron Hallman, président et directeur général de Parcs Canada.

En voici les détails :

Date : Samedi le 9 août 2025 Heure: 14 h 30 (HAA)

Les médias sont priés d'arriver avant 14 h 00 HAA Lieu: Musée de l'aviation de Shearwater

34, rue Bonaventure, Shearwater (Nouvelle-Écosse)

Les détails concernant le stationnement seront transmis aux médias une

fois leur présence confirmée.

