MOUNT STEWART, PE, le 10 sept. 2025 /CNW/ - Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada participeront à une cérémonie de dévoilement de plaque pour commémorer l'importance historique nationale de John Stewart.

John Stewart est l'auteur de An Account of Prince Edward Island (1806), reconnu comme la première histoire écrite de la colonie de l'Île-du-Prince-Édouard. Avec cette publication, il a apporté une contribution importante à la compréhension et à l'interprétation de l'histoire de l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi qu'aux connaissances sur la géographie, l'écologie et les ressources naturelles de l'Île à l'époque coloniale.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 12 septembre 2025



Heure : 10 h (HAA)



Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de [email protected] pour obtenir les détails concernant l'emplacement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements et r.s.v.p. : Jennifer Stewart, Gestionnaire, Relations externes, Parcs Canada, 902 393-7627, [email protected]