Avis aux Médias - Parcs Canada célébrera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune

GRAVENHURST, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Parcs Canada soulignera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune lors d'une célébration spéciale.

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En voici les détails :

Date : Le samedi 29 août 2026 Heure : 13 h 30 (HAE) Lieu : Veuillez confirmer votre présence auprès de

[email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Fatima-Zohra Hamidi, Agente des communications, Unité de gestion de l'Ontario et du Centre, [email protected]