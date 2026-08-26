Avis aux Médias - Parcs Canada célébrera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune

Avis aux Médias - Parcs Canada célébrera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-BethuneEnglish
Nouvelles fournies parParcs Canada (HQ)
26 août, 2026, 08:00 ET
GRAVENHURST, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Parcs Canada soulignera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune lors d'une célébration spéciale.
Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.
En voici les détails :
|
Date :
|
Le samedi 29 août 2026
|
Heure :
|
13 h 30 (HAE)
|
Lieu :
|
Veuillez confirmer votre présence auprès de
SOURCE Parcs Canada (HQ)
Renseignements: Fatima-Zohra Hamidi, Agente des communications, Unité de gestion de l'Ontario et du Centre, [email protected]
Partager cet article