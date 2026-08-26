Avis aux Médias - Parcs Canada célébrera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune

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Parcs Canada (HQ)

26 août, 2026, 08:00 ET

GRAVENHURST, ON, le 26 août 2026 /CNW/ -- Parcs Canada soulignera le 50e anniversaire de l'ouverture officielle de la Maison-Commémorative-Bethune lors d'une célébration spéciale.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date :                   

Le samedi 29 août 2026

 

Heure :      

13 h 30 (HAE)

 

Lieu :           

Veuillez confirmer votre présence auprès de
[email protected] afin d'obtenir les détails sur le lieu de l'événement.

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Renseignements: Fatima-Zohra Hamidi, Agente des communications, Unité de gestion de l'Ontario et du Centre, [email protected]

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