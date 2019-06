Avis aux médias - Nouvel espace de collaboration du Conseil national de recherches du Canada et de l'Université Memorial de Terre-Neuve

ST. JOHN'S, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le Conseil national de recherches du Canada et l'Université Memorial de Terre-Neuve annoncent la ratification d'une nouvelle entente de collaboration qui contribuera à des découvertes et à des percées dans des secteurs fondamentaux de la science, du génie et de la technologie océaniques.

Date : Le vendredi 28 juin 2019



Heure : Arrivée des représentants des médias à 9 h 45 (heure locale)

Allocutions à 10 h (heure locale)

Visite des installations, 10 h 25 (heure locale)



Lieu : Conseil national de recherches du Canada - St. John's

Salle Atlantique

1, avenue Arctic

St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)

Remarques

Des spécialistes offriront une visite guidée des installations du Conseil national de recherches du Canada et de l'Université Memorial de Terre-Neuve afin de mettre en valeur leur expertise en science, en génie et en technologie océaniques.

Les représentants des médias qui souhaitent participer à la visite des installations sont priés de se munir d'un manteau ou d'une veste chaude et de chaussures fermées.

SOURCE Conseil national de recherches Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, 1-855-282-1637, media@nrc-cnrc.gc.ca; Jeff Green, Agent principal des communications, Bureau du vice-recteur (Recherche), Université Memorial de Terre-Neuve, 709-864-4073, 709-687-9243, jeffg@mun.ca

