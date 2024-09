Avis aux médias - Négociations en éducation au Nord du Québec - Marche de solidarité dans les rues de Trois-Rivières!

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 24 sept. 2024 /CNW/ - À l'aube du déclenchement d'un mouvement de grève du personnel de l'éducation de la Commission scolaire crie, les représentantes et représentants du personnel de l'éducation de partout au Québec profiteront de leur passage à Trois-Rivières pour lancer un message de solidarité avec leurs collègues du Nord.

Si les négociations en éducation sont conclues au Sud du Québec depuis plusieurs mois, aucune entente de principe n'a encore été conclue pour les travailleuses et les travailleurs du Nord. Rappelons brièvement que les négociations sont toujours en cours à la Commission scolaire Kativik et que le personnel de la Commission scolaire crie amorce un mouvement de grève.

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) déplore que l'histoire se répète encore. « Pourquoi les négociations sont-elles toujours aussi longues et ardues pour le personnel du Nord contrairement à partout ailleurs au Québec? Le message qu'on envoie aujourd'hui, c'est que cette disparité est inacceptable et que nous soutenons la mobilisation de nos collègues enseignantes et enseignants, personnel de soutien scolaire et professionnels. Que ce soit bien clair pour les commissions scolaires crie et Kativik : la Centrale des syndicats du Québec appuie les revendications de ses membres au Nord! », font valoir les dirigeants syndicaux.

Tout ce qui traîne se salit, et c'est tout aussi vrai pour des négociations. Les enseignants, les employés de soutien et les professionnels du Nord méritent le même traitement et les mêmes conditions que leurs collègues du Sud. Tout le monde est pénalisé par la situation actuelle, le personnel comme les services éducatifs. C'est incompréhensible d'en arriver là, surtout dans un contexte où les besoins sont criants et que l'attraction et la rétention sont difficiles.

« À nos collègues, sachez que nous sommes solidaires de votre démarche, de vos actions, de votre mobilisation et de votre grève! On est là, avec vous! »

Aide-mémoire

QUOI : Marche et rassemblement solidaires avec le personnel de l'éducation des commissions scolaires crie et Kativik



QUI : Allocutions :

- Éric Gingras, président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

- Richard Bergevin, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

- Éric Pronovost, président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

- Jacques Landry, président de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

- Tarek Khazen, vice-président de l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ)



QUAND : Le mercredi 25 septembre 2024, à 12 h



OÙ : Départ de la marche devant l'Hôtel Delta de Trois-Rivières et arrivée au parc Hector-Langevin

Les dirigeants syndicaux seront également disponibles sur place pour des entrevues.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 225 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ, l'association qui représente les retraitées et retraités de la CSQ. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

X : CSQ_Centrale

Profil de la FSE-CSQ

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

Profil de la FPSS-CSQ

La Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ) est le seul regroupement syndical, au Québec, représentant exclusivement du personnel de soutien scolaire. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et représente 81 classes d'emplois réparties en 25 centres de services scolaires et commissions scolaires et 20 syndicats affiliés. Au total, elle compte près de 40 000 membres.

Profil de la FPPE-CSQ

La Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) représente 19 syndicats regroupant 12 500 membres répartis dans la quasi-totalité des centres de services scolaires et des commissions scolaires du Québec, francophones, anglophones, Crie et Kativik. Elle compte, parmi ses membres, différentes catégories de personnel dans les secteurs administratif (ingénieur•es, analystes, agent•es de développement, etc.) pédagogique (conseiller•ères pédagogiques, bibliothécaires, etc.) et dans les services directs aux élèves (psychologues, psychoéducateur•rices, orthophonistes, conseiller•ères d'orientation, orthopédagogues, etc.).

