AVIS AUX MÉDIAS - Négociations dans le secteur public - La FIQ tiendra un point de presse pour marquer la clôture des trois journées d'occupation des terrains de l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 11 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ quittera les abords de l'Assemblée nationale demain, le jeudi 12 septembre. Pour marquer la clôture de l'événement, la présidente de la FIQ, Julie Bouchard, tiendra un court point de presse.

La FIQ souhaite parvenir à une entente de principe le plus rapidement possible, afin d'offrir à ses membres une convention collective satisfaisante, après plus de 500 jours sans contrat de travail.

Quoi : Point de presse



Quand : Jeudi 12 septembre 2024, 12 h 00



Où : Devant l'Assemblée nationale

La FIQ compte plus de 80 000 membres, infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

