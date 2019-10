Avis aux médias - Négociation du secteur public - La FIQ déposera ses demandes sectorielles

Québec, le 28 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentant-e-s des médias sont prié-e-s de noter que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ déposera ce mardi 29 octobre, ses demandes sectorielles auprès du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS).

Avant le dépôt prévu à 10 h, des professionnelles en soins tiendront un rassemblement pour soutenir leur comité de négociation. Nancy Bédard, présidente de la FIQ, de même que Roberto Bomba et Cynthia Pothier, co-responsables politiques de la négociation nationale à la FIQ s'adresseront aux manifestantes. Madame Bédard sera disponible pour des entrevues.

Quoi : Rassemblement et dépôt des demandes sectorielles de la FIQ Quand : Mardi le 29 octobre 2019 9 h 30 : Rassemblement de professionnelles en soins 10 h : Dépôt des demandes sectorielles au CPNSSS Qui : Nancy Bédard, présidente de la FIQ ainsi que Roberto Bomba et Cynthia Pothier, co-responsables de la négociation nationale à la FIQ Où CPNSSS 2400, avenue d'Estimauville Québec

À propos de la FIQ

La Fédération représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

