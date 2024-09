AVIS AUX MÉDIAS - Négociation dans le secteur public - La FIQ se fera entendre au caucus de la CAQ

MONTRÉAL, le 3 sept. 2024 /CNW/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ sera de passage à Rimouski demain, le 4 septembre, pour offrir un comité d'accueil aux députés de la Coalition Avenir Québec (CAQ). Vers 10 h 30, les professionnelles en soins prendront part à une marche débutant dans le stationnement du Havre de l'Estuaire (au coin des rues Belzile et Marie-Antoinette) et culminant devant l'Hôtel Rimouski à 11 h.

Après les propositions contre-productives faites par le gouvernement de la CAQ la semaine dernière et la sortie de madame LeBel dans les médias ce matin, la FIQ ne manquera pas une occasion de rappeler aux dirigeants que les 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques représentées par la FIQ sont sans contrat de travail depuis plus de 500 jours. Julie Bouchard, présidente de la FIQ, prendra la parole devant les professionnelles en soins présentes et sera disponible pour répondre aux questions des représentants des médias par la suite.

Merci de confirmer votre présence à l'événement par courriel à Floriane Bonneville [email protected].

Aide-mémoire

Quoi : Marche, comité d'accueil Quand : Mercredi 4 septembre 2024, de 10 h 30 à 11 h 30 Où : Début de la marche: stationnement du Havre de l'Estuaire au 85, boulevard René-Lepage Est (au coin des rues Belzile et Marie-Antoinette) à 10h30 Rassemblement : devant l'Hôtel Rimouski à 11 h 00.



À propos de la FIQ

La FIQ compte plus de 80 000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques œuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Elle une organisation féministe, composée à près de 90 % de femmes, vouée à la défense de ses membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

SOURCE Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ

Renseignements: Floriane Bonneville, conseillère aux communications, 438 862-2928, [email protected]