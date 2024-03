Avis aux médias - Montréal célèbre le recul de l'utilisation du plastique à usage unique à l'occasion du premier anniversaire de son règlement

MONTRÉAL, le 17 mars 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et la responsable de la transition écologique et de l'environnement au comité exécutif, Marie-Andrée Mauger, invitent les membres des médias à un point de presse pour souligner la première année d'application du règlement interdisant le plastique à usage unique dans les restaurants et les commerces alimentaires montréalais. Elles seront accompagnées de partenaires du milieu.

Date : Le lundi 18 mars 2024 Heure : 11 h Lieu : Montréal

Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera confirmé seulement aux représentantes et aux représentants des médias accrédités. Les membres des médias qui souhaitent participer au point de presse doivent s'inscrire auprès de [email protected].

