Avis aux médias - Montréal annonce un important projet de partenariat pour la protection des milieux naturels et le développement économique de la métropole

MONTRÉAL, le 15 oct. 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite les représentantes et les représentants des médias à une annonce en lien avec la protection des milieux naturels et le développement économique de la métropole. Elle sera en présence de la mairesse de l'arrondissement de LaSalle, Nancy Blanchet, du viceprésident exécutif d'Hypertec, André Lamarre, ainsi que de représentants de la Communauté métropolitaine de Montréal et de Conservation Nature Canada.

Date : Le mercredi 16 octobre 2024



Heure : 13 h

Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence auprès de [email protected] .

