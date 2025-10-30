|
Sujet
Porte-parole
Aperçu du budget
Lachlan Wolfers, leader national, KPMG cabinet juridique
Joy Nott, associée, Taxes indirectes, Douanes et commerce
Mesures fiscales (impôt des sociétés, impôt des particuliers, impôt international, mesures incitatives fiscales pour les entreprises, impôt aux États-Unis)
Brian Ernewein, conseiller principal du Service national de fiscalité
Dino Infanti, associé et leader national, Entreprises privées, Fiscalité
Barry Travers, associé et leader national, Secteur public, Fiscalité et projets spéciaux en fiscalité
Shaira Nanji, associée, Droit fiscal, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Commerce et tarifs douaniers (Canada-États-Unis, soutien sectoriel du gouvernement, ACEUM, commerce interprovincial)
Joy Nott, associée, Taxes indirectes, Douanes et commerce
Lachlan Wolfers, leader national, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. et chef mondial, Taxes indirectes, KPMG International
Tim Webb, associé, Chaîne d'approvisionnement
Productivité des entreprises
|
Tim Prince, associé directeur canadien, Clients et marchés
Intelligence artificielle (adoption et réglementation)
Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique
Gary Filan, associé principal, IA, Canada
Davin Gnanapragasam, chef des technologies et associé, Fiscalité
Jillian Frank, associée et leader nationale, Transformation juridique, technologie et services gérés, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Actifs numériques
Kareem Sadek, associé, leader, Nouveaux risques technologiques, et leader, Actifs numériques
Projets d'infrastructure (projet de loi C-5 : Loi sur l'unité de l'économie canadienne; réalisation et financement de grands projets; consultations avec les Autochtones)
|
Zach Parston, leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable (Calgary)
Doug Ewing, associé et leader, Grands projets (Vancouver)
Andras Vlaszak, directeur, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale, Développement et financement de projets (Vancouver)
Eric Wolfe, associé, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale (Toronto)
Catherine Pennington, directrice, Services-conseils aux Autochtones (Prince George)
Logement (Maisons Canada)
|
Vivian Chan, associée, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale
Défense et aérospatiale
|
Peter Graham, leader national, Aérospatiale et Défense
Système bancaire ouvert
Edith Hitt, associée, Transformation numérique, Services financiers
Rajesh Urathu, associé, Services bancaires et marchés des capitaux
Stratégie nationale antifraude (Agence contre les crimes financiers)
|
Marilyn Abate, associée, Juricomptabilité et crimes financiers
Dominic Hurtubise, associé, Conformité réglementaire et Crimes financiers
Énergie et mines
|
Shane Doig, associé, leader national, Énergie
Torran Jolly, associé et leader national, Taxe sur l'énergie
Katherine Wetmore, associée, Mines
Biens de consommation et commerce de détail
|
Elliot Marer, associé et leader national, Biens de consommation et commerce de détail
Secteur automobile
Dave Power, associé et leader, Produits industriels et de consommation et leader national, Automobile,
Investir au Canada
John Cho, associé et leader national, Services-conseils transactionnels, et leader, Groupe mondial d'investisseurs institutionnels (Amériques), KPMG International
