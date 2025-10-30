Date : 5 novembre 2025 Heure : De 11 h à midi (HE) Lieu : webdiffusion

Inscrivez-vous à la webdiffusion ici.

Les porte-parole de KPMG sont disponibles pour commenter

Alors que le gouvernement fédéral fait progresser sa stratégie de « reconstruction » pour le Canada, les représentants de KPMG peuvent vous donner leur opinion et des renseignements sur les principaux enjeux qui touchent l'économie et les entreprises canadiennes. Parmi ceux-ci, mentionnons les mesures fiscales visant les entreprises et les particuliers; la diversification du commerce et l'allégement du paiement des droits de douane; la productivité et l'investissement des entreprises; l'intelligence artificielle; les grands projets d'infrastructure; la construction de logements; la défense et l'aérospatiale; l'énergie et les mines; le système bancaire ouvert; les actifs numériques; les stratégies de lutte contre la fraude; le secteur de l'automobile; les biens de consommation et le commerce de détail; et d'autres priorités gouvernementales.

Les porte-parole de KPMG sont disponibles pour commenter

Sujet Porte-parole Aperçu du budget Lachlan Wolfers, leader national, KPMG cabinet juridique Joy Nott, associée, Taxes indirectes, Douanes et commerce Mesures fiscales (impôt des sociétés, impôt des particuliers, impôt international, mesures incitatives fiscales pour les entreprises, impôt aux États-Unis) Brian Ernewein, conseiller principal du Service national de fiscalité Dino Infanti, associé et leader national, Entreprises privées, Fiscalité Barry Travers, associé et leader national, Secteur public, Fiscalité et projets spéciaux en fiscalité Shaira Nanji, associée, Droit fiscal, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Commerce et tarifs douaniers (Canada-États-Unis, soutien sectoriel du gouvernement, ACEUM, commerce interprovincial) Joy Nott, associée, Taxes indirectes, Douanes et commerce Lachlan Wolfers, leader national, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. et chef mondial, Taxes indirectes, KPMG International Tim Webb, associé, Chaîne d'approvisionnement Productivité des entreprises Tim Prince, associé directeur canadien, Clients et marchés Intelligence artificielle (adoption et réglementation) Stephanie Terrill, associée directrice canadienne, Transformation numérique Gary Filan, associé principal, IA, Canada Davin Gnanapragasam, chef des technologies et associé, Fiscalité Jillian Frank, associée et leader nationale, Transformation juridique, technologie et services gérés, KPMG cabinet juridique s.r.l./S.E.N.C.R.L. Actifs numériques Kareem Sadek, associé, leader, Nouveaux risques technologiques, et leader, Actifs numériques Projets d'infrastructure (projet de loi C-5 : Loi sur l'unité de l'économie canadienne; réalisation et financement de grands projets; consultations avec les Autochtones) Zach Parston, leader national, Services en infrastructure, en projets d'immobilisations et en développement durable (Calgary) Doug Ewing, associé et leader, Grands projets (Vancouver) Andras Vlaszak, directeur, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale, Développement et financement de projets (Vancouver) Eric Wolfe, associé, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale (Toronto) Catherine Pennington, directrice, Services-conseils aux Autochtones (Prince George) Logement (Maisons Canada) Vivian Chan, associée, groupe Services-conseils en infrastructure mondiale Défense et aérospatiale Peter Graham, leader national, Aérospatiale et Défense Système bancaire ouvert Edith Hitt, associée, Transformation numérique, Services financiers Rajesh Urathu, associé, Services bancaires et marchés des capitaux Stratégie nationale antifraude (Agence contre les crimes financiers) Marilyn Abate, associée, Juricomptabilité et crimes financiers Dominic Hurtubise, associé, Conformité réglementaire et Crimes financiers Énergie et mines Shane Doig, associé, leader national, Énergie Torran Jolly, associé et leader national, Taxe sur l'énergie Katherine Wetmore, associée, Mines Biens de consommation et commerce de détail Elliot Marer, associé et leader national, Biens de consommation et commerce de détail Secteur automobile Dave Power, associé et leader, Produits industriels et de consommation et leader national, Automobile, Investir au Canada John Cho, associé et leader national, Services-conseils transactionnels, et leader, Groupe mondial d'investisseurs institutionnels (Amériques), KPMG International

Consultez le sondage de KPMG sur le budget fédéral auprès des entreprises - Budget fédéral : les entreprises ont besoin de soutien pour se réorienter en prévision de la relance économique du Canada, et Les entreprises se préparent aux négociations de l'ACEUM, et s'attendent à des coûts plus élevés.

Renseignements supplémentaires sur les politiques : Les leaders veulent une réglementation de l'IA: Sondage de KPMG au Canada - KPMG au Canada : Canada - Vers un système bancaire ouvert et un PTR - KPMG au Canada; Les dirigeants canadiens misent sur l'IA pour accroître la productivité - KPMG au Canada.

Inscrivez-vous pour connaître les plus récentes nouvelles fiscales canadiennes et internationales de KPMG : FlashImpôt Canada

À propos de KPMG au Canada

KPMG LLP, société à responsabilité limitée, est un cabinet d'audit, de fiscalité et de conseil à service complet, détenu et géré par des Canadiens. Depuis plus de 150 ans, nos professionnels fournissent aux Canadiens tout un éventail de services-conseils, de services de comptabilité et d'audit et de services fiscaux qui inspirent la confiance, favorisent le changement et stimulent l'innovation. Guidé par des valeurs fondamentales - Intégrité, Excellence, Courage, Ensemble, Pour le mieux -, KPMG compte plus de 10 000 professionnels et employés dans plus de 40 bureaux au Canada, qui servent des clients des secteurs privé et public. KPMG fait régulièrement partie des meilleurs employeurs au Canada et est reconnu comme l'un des meilleurs milieux de travail au pays.

Le cabinet est constitué en vertu des lois de l'Ontario et membre de l'organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie. Chaque cabinet KPMG est une entité juridiquement distincte et se décrit comme tel. Pour en savoir plus, consultez le site kpmg.com/ca.

Pour organiser une entrevue avant ou après la publication du budget fédéral, veuillez communiquer avec :

Nancy White

Service national des communications et Relations avec les médias

KPMG au Canada

(416) 777-3306

[email protected]

SOURCE KPMG LLP