Avis aux médias : Monsef Derraji participera ce soir à une mobilisation d'envergure dans le cadre de la Semaine Nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies

QUÉBEC, le 21 mars 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le leader parlementaire de l'opposition officielle et porte-parole libéral en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, participera ce soir à une mobilisation d'envergure dans le cadre de la Semaine Nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies, c'est-à-dire, un barrage routier.

Pour l'occasion, il accompagnera notamment Élizabeth Rivera et Antoine Bittar, ainsi que d'autres représentants et organismes tels que le Module Évaluation Drogue (MED) et Mothers

Against Drunk Driver (MADD) qui luttent contre la conduite avec les facultés affaiblies.

DATE : Vendredi 21 mars 2025 HEURE : 18h - Lieu de rencontre avant le barrage : 170, 15e Avenue à Lachine

20h - Début du barrage

22h30 - Fin du barrage

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Alexandra Régis, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 418-571-6749, [email protected]; Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]