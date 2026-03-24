Avis aux médias - Mois de la Francophonie - L'administration Martinez Ferrada fait une annonce importante en matière de promotion et valorisation de la langue française

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, ainsi que l'élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française, Andréanne Moreau, invitent les représentantes et représentants des médias à une annonce en lien avec la promotion et la valorisation de la langue française.

Date : Le 25 mars 2026



Heure : 12 h15

Le lieu de l'événement sera confirmé aux médias accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]