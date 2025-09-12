Avis aux médias - Mode de scrutin : seize organisations s'adresseront aux partis politiques sur la scène québécoise

MONTRÉAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter qu'à l'occasion de la Journée internationale de la démocratie et à un an des prochaines élections générales, seize organisations de la société civile membres de la Coalition pour une réforme électorale au Québec tiendront un point de presse ce dimanche. Ces dernières dévoileront également une déclaration commune.

Aide-mémoire :

Où : Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, Montréal

Quand : le 14 septembre à 11h

Qui : Jean-Pierre Charbonneau, président du Mouvement démocratie nouvelle et porte-parole à l'occasion de la conférence de presse

Seront également présents :

L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), Émilie Charbonneau, vice-présidente;

Émilie Charbonneau, vice-présidente; Les AmiEs de la terre de Québec, Gabrielle Dessureault , coordonnatrice;

, coordonnatrice; La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Pascal Côté, vice-président;

Pascal Côté, vice-président; La Confédération des syndicats nationaux (CSN), Caroline Senneville , présidente;

, présidente; La Fédération autonome de l'enseignement (FAE), Patrick Bydal , vice-président;

, vice-président; Force jeunesse, Fred - William Mireault , président et Chloe Bell , vice-présidente;

- , président et , vice-présidente; Mères au front-Rive-sud, Sylvie Cantin ;

; Le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), Franck Di Scala , vice-président;

Franck , vice-président; Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), Guillaume Bouvrette , président;

, président; La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal (SSJB), Marie-Anne Alepin , présidente;

, présidente; Le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du Québec, Gisèle Dallaire, porte-parole;

Sont également signataires de la Déclaration commune :

La centrale des syndicats démocratiques (CSD), Luc Vachon , président ;

, président ; La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Bouchard , présidente ;

, présidente ; La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Denis Bolduc , secrétaire-général ;

, secrétaire-général ; Mères au front-Rive-sud, Laure Waridel ;

; L'Union étudiante du Québec (UEQ).

