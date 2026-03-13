AVIS AUX MÉDIAS - Mission économique et culturelle en Corée du Sud : la CCMM accompagne une délégation d'envergure à Séoul et à Busan

MONTRÉAL, le 13 mars 2026 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain (la Chambre), en collaboration avec le Conseil des arts de Montréal (CAM) et la Ville de Montréal, annonce le déploiement d'une mission commerciale d'envergure à Séoul et à Busan, du 16 au 20 mars.

Menée par la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, cette délégation de haut niveau regroupe une cinquantaine de chefs et cheffes d'entreprise et de leaders d'organisations créatives. Dans un contexte où la Corée du Sud s'impose comme un carrefour mondial de l'innovation et du numérique, la Chambre mise sur cette mission pour ouvrir des débouchés concrets et durables pour les entreprises de la métropole.

Pour la Chambre, la Corée du Sud n'est pas qu'une destination culturelle, c'est un partenaire économique de premier plan. Cette mission réaffirme notre engagement à soutenir les entreprises et organisations montréalaises dans la conquête de marchés internationaux à forte croissance.

Informations : Bien qu'aucun point de presse ne soit prévu avant le départ, la Chambre diffusera les faits saillants et les moments forts de la mission via ses plateformes numériques. Les représentants des médias souhaitant obtenir des contenus exclusifs ou des entrevues sont invités à contacter l'équipe des relations médias ci-dessous.

Ariane Joazard-Bélizaire, Stratège, Relations médias et Communications numériques, Chambre de commerce du Montréal métropolitain