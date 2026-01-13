LONGUEUIL, QC, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Après le lancement de la mission Artemis II, prévu pour le 6 février au plus tôt, des gestionnaires et des spécialistes de la mission de NASA tiendront des séances d'information quotidiennes au centre spatial Johnson à Houston, au Texas. Les représentants des médias qui souhaitent y assister sur place doivent soumettre une demande d'accréditation.

Il s'agit de la seule et unique occasion de présenter une demande d'accréditation pour couvrir la mission Artemis II depuis le centre spatial Johnson, y compris l'amerrissage et le retour des astronautes. Les journalistes accrédités pour assister au lancement d'Artemis II au centre spatial Kennedy en Floride ne le sont pas automatiquement pour assister aux séances d'information au centre spatial Johnson : il leur faut présenter une demande distincte.

Demande d'accréditation : [email protected]

Date limite : Le vendredi 16 janvier 2026 à 16 h (HE)

Pour tous les détails : avis aux médias de la NASA (en anglais seulement)

Les journalistes souhaitant s'entretenir avec un expert de l'Agence spatiale canadienne ou en savoir plus sur le rôle du Canada dans l'exploration de la Lune sont priés de contacter le Bureau des relations avec les médias.

Renseignements: Agence spatiale canadienne, Bureau des relations avec les médias, Téléphone : 450-926-4370, Courriel : [email protected]