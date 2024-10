GATINEAU, QC, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter qu'Environnement et Changement climatique Canada tiendra un point de presse concernant le système d'attribution rapide des phénomènes météorologiques extrêmes du Canada et les 37 vagues de chaleur les plus intenses qui ont touché 17 régions du pays au cours de l'été 2024. Les résultats montreront dans quelle mesure les changements climatiques d'origine humaine ont rendu chaque vague de chaleur plus probable, ainsi que la hausse des températures au-dessus de la normale. De nouvelles fonctionnalités du système seront également présentées.

Des scientifiques spécialisés dans la recherche sur le climat et des météorologues communiqueront des informations et répondront ensuite aux questions des médias.

Le point de presse se tiendra sur Zoom.

Activité : Séance d'information et point de presse (bilingues)

Date : Le vendredi 25 octobre 2024

Heure : 13 h (HAE)

Lieu : Sur Zoom

Pour assister au point de presse, rendez-vous sur Zoom.

Remarque : Une fois en ligne, les représentants des médias désirant poser une question sont priés de changer leur pseudonyme pour inscrire leur nom complet et le média qu'ils représentent. Les participants ayant omis de le faire ne pourront pas poser leur question.

Personnes-ressources : Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]