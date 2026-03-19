AVIS AUX MÉDIAS - Mêlée de presse avec la ministre Amélie Dionne lors de Hit The Floor Gatineau

QUÉBEC, le 19 mars 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, invite les représentants des médias à une mêlée de presse en marge de la compétition Hit The Floor Gatineau, un événement soutenu par le ministère du Tourisme via son programme d'aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Date : Le 21 mars 2026

Heure : 11 h Lieu : Centre de congrès du Casino du Lac-Leamy 3, boulevard du Casino Gatineau (Québec), J8Y 6X4

Les journalistes qui souhaitent prendre part à la mêlée de presse doivent obligatoirement confirmer leur présence et transmettre une demande d'accréditation, en précisant leur nom et leur adresse courriel, avant 8 h le 21 mars 2026, en écrivant à l'adresse courriel suivante : [email protected]. Le lieu exact où se tiendra la mêlée de presse leur sera ensuite communiqué.

SOURCE Cabinet de la ministre du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, Courriel : [email protected]