Avis aux médias - Mêlée de presse - Annonce conjointe en itinérance

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les membres des médias à assister à une mêlée de presse faisant suite à l'annonce conjointe en itinérance, réalisée en collaboration avec le gouvernement fédéral.

Date : Mercredi 1er avril 2026



Heure : 14 h 30

Le lieu où se tiendra la mêlée de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]