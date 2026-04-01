Avis aux médias - Mêlée de presse - Annonce conjointe en itinérance

Nouvelles fournies parVille de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
01 avr, 2026, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les membres des médias à assister à une mêlée de presse faisant suite à l'annonce conjointe en itinérance, réalisée en collaboration avec le gouvernement fédéral.
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Date :
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Mercredi 1er avril 2026
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Heure :
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14 h 30
Le lieu où se tiendra la mêlée de presse sera transmis seulement aux journalistes accrédités ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].
SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif
Renseignements : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117; Source : Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]
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