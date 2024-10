THUNDER BAY, ON, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le détachement de Thunder Bay de la région du Centre de la GRC a indiqué que son numéro de téléphone, le 807 623-2791 a été usurpé et qu'il est utilisé illégalement pour intimider et frauder les victimes.

Mystification : lorsqu'une personne mal intentionnée utilise un appareil pour masquer son véritable numéro de téléphone et afficher un numéro différent qui n'appartient pas à l'appelant.

Vous devez savoir que les organismes gouvernementaux, y compris les services de police :

ne vous demanderont jamais d'effectuer des paiements au moyen de bitcoins ou de cartes-cadeaux;

ne se présenteront pas à votre résidence pour recueillir de l'argent pour un enfant en prison;

ne vous demanderont pas de fournir vos renseignements personnels, comme votre numéro d'assurance sociale (NAS), votre date de naissance ou votre numéro de téléphone lors d'un appel téléphonique.

Veuillez noter également que la GRC en Ontario n'est pas le service de police qui a juridiction. En Ontario, la GRC applique les lois fédérales, notamment en matière de sécurité nationale, d'intégrité des frontières, de lutte transnationale contre le crime organisé et grave et de crimes financiers comme la cybercriminalité, le blanchiment d'argent et la contrefaçon.

Si vous soupçonnez une arnaque, raccrochez. Si vous avez été victime d'une arnaque, veuillez le signaler à votre service de police local. Vous pouvez également signaler toute arnaque au Centre antifraude du Canada.

Restez au courant des nouvelles arnaques.

Protégez-vous contre la mystification

Ne présumez jamais que les numéros de téléphone qui apparaissent sur l'afficheur de votre téléphone sont exacts.

Lorsque quelqu'un prétend communiquer avec vous de votre institution financière, de votre fournisseur de services, d'un organisme d'application de la loi ou d'un organisme gouvernemental, raccrochez et rappelez au numéro officiel.

Si vous recevez un message texte ou un courriel, communiquez directement avec l'entreprise ou l'agence en question. Assurez-vous de vérifier leurs coordonnées et de ne pas utiliser les renseignements fournis dans le premier message.

dans le premier message. Ne cliquez jamais sur les liens reçus par message texte ou par courriel.

Lorsque vous visitez un site Web, vérifiez toujours l'adresse URL et le domaine pour vous assurer qu'il s'agit d'un site Web officiel.

Si vous avez des questions ou des préoccupations à savoir si un agent de la GRC de Thunder Bay a communiqué ou tente de communiquer avec vous, communiquez directement avec le détachement de Thunder Bay de la GRC, du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h, au 807 623-2791.

