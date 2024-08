Avis aux médias - Marche de solidarité pour les salarié-es du Zoo de Granby

GRANBY, QC, le 21 août 2024 /CNW/ - Ce jeudi 22 août, des travailleuses, des travailleurs et des élu-es de tout le mouvement CSN se déplaceront au centre-ville de Granby pour une marche de solidarité envers les salarié-es du Zoo, qui sont en lock-out depuis le 29 juillet.

Aide-mémoire

Quoi : Marche de solidarité pour les travailleuses et les travailleurs du Zoo de

Granby Qui : Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN

Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN) Quand : Le jeudi 22 août à 10 h

Discours à 10 h 50

Les porte-paroles seront disponibles par la suite pour des entrevues Où : La marche débutera à 10 h au parc René-Lévesque : rue Mill, Granby

(Québec), J2G 2T7 et se rendra jusqu'au parc Pelletier : 640, rue

Principale, Granby (Québec), J2G 8L4.

La présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches (CSN), Barbara Poirier, ainsi que des syndicats en lock-out provenant d'autres régions seront présents en solidarité avec les employé-es du Zoo.

À propos

Le Syndicat national des salarié-es de la Société Zoologique de Granby-CSN représente notamment 130 salarié-es en lock-out, dont des techniciens vétérinaires et soins animaliers, des naturalistes-interprètes, des mécaniciens, des menuisiers ainsi que des membres du personnel administratif du Zoo de Granby. La Fédération du commerce (FC-CSN) compte plus de 325 syndicats affiliés représentant 30 000 membres œuvrant dans le domaine privé. Pour sa part, le Conseil central des syndicats nationaux de l'Estrie-CSN regroupe quelque 12 500 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, réunis au sein de 120 syndicats sur une base régionale.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

