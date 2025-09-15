Avis aux médias - Marathon Beneva de Montréal - Montréal présente un plan de circulation robuste pour accueillir l'événement de course le plus mobilisateur au Québec

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - À quelques jours du Marathon Beneva de Montréal, la Ville de Montréal invite les médias à faire le point sur la circulation dans la métropole du 19 au 21 septembre prochain.

Philippe Sabourin, porte-parole administratif de la Ville de Montréal et Alex Ratthé, Directeur général, Courons Montréal (21k et MBDM) seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Date : Le mardi 16 septembre 2025 Heure : 10 h 30 Lieu : Parc Maisonneuve (à l'extérieur, près du chalet d'accueil) Stationnement : Des billets de gratuité seront disponibles pour les véhicules lettrés, en nombre limité.

Les informations détaillées sur la circulation et le stationnement durant le Marathon Beneva de Montréal peuvent être consultées ici

SOURCE Ville de Montréal - Direction des affaires publiques et du protocole

Source : Direction des Affaires publiques et du Protocole, Ville de Montréal; Renseignements : Philippe Sabourin, porte-parole administratif, Ville de Montréal, [email protected], 514 923-1295; Sophie Des Marais, relationniste, COMMUNICATION ACTIVE pour le MBDM, [email protected], 514 234-4736