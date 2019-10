Avis aux médias - Manon Massé en tournée gaspésienne du 23 au 28 octobre 2019

QUÉBEC, le 22 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, participera à plusieurs activités et rencontres en Gaspésie du 23 au 28 octobre 2019 dans le cadre de la tournée « Nation à Nations ».

Pendant sa visite, Mme Massé rencontrera des leaders des Nations Mi'gmaq de Gesgapegiag et de Listuguj, ainsi que le maire de Gaspé, Daniel Côté, des groupes communautaires et des travailleurs et travailleuses de la santé. Mme Massé participera aussi à des événements citoyens et donnera une conférence sur les changements climatiques au campus de Gaspé du Cégep de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

Agenda public de Manon Massé

Mercredi 23 octobre

12h15

Point de presse de Manon Massé

Sujet: QS réclame la fin du financement public des projets pétroliers en Gaspésie

Cégep de Gaspé - Salle Café Oscar (rez-de-chaussé)

96, rue Jacques-Cartier, Gaspé

12h30

Conférence sur les changements climatiques

Cégep de Gaspé- Salle Café Oscar (rez-de-chaussé)

96, rue Jacques-Cartier, Gaspé

Jeudi 24 octobre

10h00

Rencontre avec Chef John Martin de Gesgapegiag

100, boulevard Perron, Gesgapegiag

14h00

Visite de l'entreprise Salaweg

10, boulevard Perron, Gesgapegiag

Vendredi 25 octobre

10h30

Rencontre avec la Table concertation des groupes de femmes GIM

Café la mie d'en haut

578, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer

10h00

Point de presse de Manon Massé

Sujet: accès aux soins de santé en Gaspésie

Lieu à venir

14h00

Rencontre avec les préfets des MRC de la Gaspésie

Hôtel de ville de Carleton-sur-Mer

629, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer (Québec)

Samedi 26 octobre

10h00

Brunch-causerie avec des groupes environnementaux

Loco Local

193a, avenue de Grand-Pré, Bonaventure

Dimanche 27 octobre

13h00

Événement «Comment gagner la bataille climatique»

433, route du 2 Rang, Maria

17h00

Bière solidaire avec des citoyens et citoyennes

Restaurant Umi Yami

725, boulevard Perron, Carleton-sur-Mer

Lundi 28 octobre

9h00

Rencontre avec le Chef Darcy Gray de Listuguj

Lieu à venir

12h15

Visite du First Nations Regional Adult Education Center

2, Pacific Drive, Listuguj

Veuillez noter que l'agenda de Mme Massé comporte des rencontres privées et pourrait changer à tout moment sans préavis.

