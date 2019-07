Avis aux médias - Manon Massé de passage au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations

MASHTEUIATSH, QC, le 10 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, sera de passage dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour participer aux festivités du Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations qui aura lieu du 12 au 14 juillet prochains à Mashteuiatsh. Le 11 juillet, elle rencontrera la Commission Tipelimitishun ainsi que le chef Moar pour parler d'autodétermination de nos peuples et de lutte aux changements climatiques.

Il s'agira du premier arrêt de la Grande tournée Nation à Nations qu'entame cet été la porte-parole de Québec solidaire. Cette tournée la mènera dans les prochaines années aux quatre coins de notre beau territoire dont le Nunavik en août.

« Pour mon deuxième mandat, je veux continuer de tisser des liens serrés avec les communautés autochtones. Je veux aller à la rencontre des hommes et des femmes des Premières Nations et Inuit pour mieux comprendre comment développer avec confiance nos relations de Nation à Nations et surtout, comment unir nos forces pour relever le défi du 21e siècle : limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Ces Nations sont les gardiennes millénaires du territoire et ont beaucoup à nous apprendre. Celles-ci doivent être reconnues comme des interlocutrices avec lesquelles le gouvernement doit traiter d'égal à égal. Je suis fière d'entamer ma tournée ici à Mamuhitunanu - Grand rassemblement des Premières Nations », a indiqué Mme Massé.

Aide-mémoire

Quoi : Grand rassemblement des Premières Nations

Quand : 12 au 14 juillet 2019

Où : 1514, rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh, Québec, Canada, G0W 2H0

