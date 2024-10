QUÉBEC, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Alors que le gouvernement Legault dilapide sans gêne l'argent public en subventionnant les Kings et le tournoi de la PGA, alors que les multinationales comme Northvolt empochent des milliards en subventions sans garantie, les annonces de compressions se succèdent partout dans les services offerts à la population. Ce jeudi 3 octobre, des organisations communautaires, féministes et syndicales de la Capitale-Nationale et d'autres régions vont manifester pour dénoncer les choix budgétaires de la CAQ, qui laisse le filet social québécois se détériorer.

La manifestation prendra place dans le quartier Limoilou, et passera devant des lieux symboliques tels que des logements sociaux, un hôpital, une maison de naissance, une école primaire de quartier, une banque alimentaire, afin de mettre en lumière plusieurs enjeux criants qui devraient mobiliser toutes les énergies du gouvernement Legault. La manifestation se terminera devant le Centre Vidéotron qui accueillera le même soir le premier de deux matchs disputés par les Kings.

En résumé

11 h 45 : Point de presse au Parc Cartier-Brébeuf (autour de la sculpture, à la hauteur du 72, rue Jacques Cartier)

Porte-parole régionaux, Naélie Bouchard-Sylvain et François Proulx-Dupéré, et nationaux, Réjean Leclerc et Véronique Laflamme 12 h : Début du rassemblement au Parc Cartier-Brébeuf

Discours de Benoît Lacoursière, président de la FNEEQ-CSN, Vania Wrigt-Larin du RÉPAC-03-12 et Émilie Charbonneau, 2e vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). 12 h 15 : Départ de la manifestation 13 h 15 : Arrivée devant le Centre Vidéotron (250 boul. Wilfrid-Hamel, Québec, G1L 5A7)

Discours de Amy Magowan Greene de la Table des groupes de femmes de Lanaudière, François Proulx-Duperré, secrétaire général du Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, et Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

La manifestation est organisée par la Coalition Main Rouge, le RÉPAC-03-12, le Regroupement des groupes de femmes de la Capitale nationale et le Conseil central Québec-Chaudière-Appalaches-CSN.

SOURCE Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN)

Informations et demandes d'entrevues : Martin Robert, Conseiller aux communications à la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), 514-377-6985 (textos et cellulaire), [email protected]