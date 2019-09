Avis aux médias - Manifestation en appui aux grévistes de Galvano

BELOEIL, QC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Des militants syndicaux de la grande région de la Montérégie viendront appuyer les grévistes de Galvano dans le cadre d'un rassemblement qui se tiendra le 26 septembre prochain en fin d'après-midi. Cette manifestation est organisée conjointement par le Conseil régional FTQ Montérégie et le Syndicat des Métallos.

Manifestation

Jeudi 26 septembre

Manifestation à partir de 15 h 30

Point de presse à 16 h 30

Devant l'usine Galvano

2620, rue Bernard-Pilon

Beloeil (Québec) J3G 4S5

Les 35 travailleurs de l'usine Galvano, qui appartient au groupe Heico, sont en grève depuis le 9 juillet dernier. Après des années de vache maigre pour aider le groupe à renouer avec la rentabilité, ils demandent simplement une part de la réussite de l'entreprise. Les négociations achoppent principalement sur le salaire et les horaires de travail.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

