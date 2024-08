AVIS AUX MÉDIAS - Manifestation devant les bureaux de Telus à Montréal

Les métallos condamnent le congédiement déguisé de 150 travailleur.euse.s forcé.e.s de déménager

MONTRÉAL, le 2 août 2024 /CNW/ - Des métallos manifesteront le samedi 3 août à partir de 13 h devant les bureaux montréalais de Telus, situés au 630 boulevard René-Lévesque Ouest à Montréal. Ces dernier.ère.s protesteront contre le congédiement déguisé de quelque 150 travailleur.euse.s forcé.e.s de déménager de l'Ontario à Montréal pour conserver leur emploi.

Le 9 juillet dernier, quelque 150 travailleur.euse.s de Telus en Ontario, membres de la section locale 1944 des Métallos, ont été avisés de la fermeture du bureau en Ontario et de l'obligation de se présenter en personne, 3 jours par semaine, aux bureaux montréalais de Telus pour conserver leur emploi. Soulignons que la compagnie a choisi de mettre fin au télétravail généralisé en vigueur depuis le début de la pandémie. Certain.e.s travailleur.euse.s étaient même en télétravail depuis une période allant jusqu'à 15 ans.

« Telus se comporte en cowboy voyou. La multinationale qui emploie 80 000 personnes à travers le monde ne peut pas de façon totalement arbitraire forcer des familles à se déraciner comme ça. Ça brise le contrat moral qui lie l'employeur à ses travailleur.euse.s. On ne parle pas d'un travail qui exige une présence physique, liée à un établissement précis. Telus n'arrête pas de délocaliser des emplois à l'étranger et là, tout d'un coup, ce ne serait plus possible de faire du télétravail ? C'est ridicule », souligne le directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux.

Ce dernier sera présent à la manifestation de samedi et pourra accorder des entrevues.

Manifestation

Samedi 3 août, 13 h

630, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

