Avis aux médias - Loger+ : La Ville de Montréal dévoilera une nouvelle entente majeure permettant le développement d'un nombre important de logements hors marché

MONTRÉAL, le 3 juin 2024 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, et le vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, Benoit Dorais, invitent les membres des médias au dévoilement d'une nouvelle entente majeure permettant de développer de nouvelles unités de logement à l'abri de la spéculation et ainsi loger plus de Montréalaises et de Montréalais.

La Ville de Montréal procède à la mise en place de plusieurs mesures robustes afin d'accélérer et de faciliter les mises en chantiers, tout en permettant de protéger des unités de la spéculation.

La conseillère d'arrondissement du Plateau- Mont-Royal, Marie Sterlin, et la directrice générale de la SHDM, Sophie Rousseau-Loiselle, participeront également au point de presse.

Date : Le mardi 4 juin 2024 Heure : 13 h 30 Lieu : Édifice Jean-Brillant

3055, rue Delisle, Sud-Ouest

Les journalistes qui souhaitent participer au point de presse sont invités à confirmer leur présence.

