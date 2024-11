AVIS AUX MÉDIAS - Lock-out au port de Montréal : un aveu d'échec pour l'employeur

MONTRÉAL, le 10 nov. 2024 /CNW/ - Suite à une assemblée générale tenue ce matin par le Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375), les membres ont rejeté, par vote secret, à 99,7 % l'offre globale finale présentée par l'Association des employeurs (AEM) jeudi soir dernier. Le taux de participation est impressionnant : 1086 des 1197 débardeurs ont exercé leur droit de vote.

« L'offre hostile a été rejetée parce que l'employeur a refusé de négocier. Rien dans l'offre reflète les demandes du syndicat. Si l'AEM avait respecté les processus de la négociation collective, on aurait trouvé des solutions et on aurait évité un conflit au port de Montréal », de déclarer Michel Murray, conseiller syndical au SCFP.

Le syndicat va rencontrer les médias pour parler des prochaines étapes lundi matin.

Qui : Syndicat des débardeurs du port de Montréal (SCFP 375)

Quoi : Conférence de presse pour faire le point sur le début du conflit de tarvail

Quand : Lundi le 11 novembre, 2024 à 10h30

Où : Maison des débardeurs située au 7020, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H1N 3L6

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente le Syndicat des débardeurs du port de Montréal ainsi que les débardeurs des ports de Québec, Trois-Rivières, Sorel et Matane, pour un total d'environ 1550 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

