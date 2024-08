Avis aux médias - Les travailleurs de McKesson de Drummondville manifestent à Montréal

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Ce vendredi 23 août, des travailleuses et des travailleurs de l'entrepôt McKesson de Drummondville se déplaceront devant le siège social de l'entreprise, à Montréal, afin de dénoncer l'injustice dont ils sont victimes. L'entreprise refuse de leur accorder les mêmes conditions que leurs collègues du centre de distribution situé dans la métropole.

Aide-mémoire

Quoi : Manifestation des employé-es de McKesson de Drummondville



Qui : Serge Alain Sipowo, vice-président du Syndicat des travailleuses et travailleurs de McKesson Drummondville





Alexandre Laviolette, président de la Fédération du commerce (FC-CSN)



Quand : Le vendredi 23 août à 10 h 30



Où : 4705, rue Dobrin, Saint-Laurent (Québec) H4R 2P7

À propos

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs de McKesson Drummondville compte une centaine de membres et est affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN) ainsi qu'au Conseil central du Cœur du Québec-CSN.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN - Confédération des syndicats nationaux

Renseignements : Julie Mercier, Service des communications de la CSN, 514 598-2238, [email protected]