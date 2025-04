Avis aux médias - Les syndicats en négociations du Stade olympique se font sentir au Sommet de l'Est 2025

MONTRÉAL, le 7 avril 2025 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que les syndicats du Parc olympique, sans convention collective depuis deux ans, seront présents à l'ouverture du Sommet de l'Est, au Stade olympique.

200 travailleurs et travailleuses ont exercé leur première journée de grève le 31 mars dernier et détiennent toujours un mandat de grève pour 4 autres jours de grève à exercer au moment opportun. Les travailleuses et les travailleurs cherchent à obtenir les augmentations salariales du secteur public alors que l'employeur voudrait précariser les horaires de travail et réduire le nombre d'emplois permanents.

Des représentants des syndicats seront disponibles pour accorder des entrevues.

Aide-mémoire

Date : 7 avril 2025

Heure : De 7h30 à 8h30

Lieu : rotonde du Stade olympique

