OTTAWA, ON, le 1er avril 2025 /CNW/ - Alors que les syndicats du Canada se réunissent à Ottawa pour une rencontre importante afin de discuter des prochaines étapes face aux défis croissants auxquels font face les travailleurs et travailleuses, la présidente du Congrès du travail du Canada (CTC), Bea Bruske, et la présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), Magali Picard, tiendront une conférence de presse pour réagir à l'annonce par le gouvernement américain de nouveaux tarifs et mesures commerciales.

Les leaders syndicales souligneront les graves conséquences économiques que ces tarifs auront sur les travailleurs et travailleuses de secteurs clés, notamment l'acier, l'aluminium, la foresterie et la fabrication. Elles demanderont au gouvernement fédéral de fournir un soutien immédiat et soutenu aux travailleurs, aux industries et aux communautés touchés.

Les présidentes du CTC et de la FTQ se prononceront sur l'impact des tarifs américains sur les travailleurs canadiens

Quoi : Conférence de presse -- Les syndicats du Canada réagissent aux tarifs

américains et demandent un soutien fédéral urgent pour les travailleuses et travailleurs



Quand : Le mercredi 2 avril, à 13 h (HE)



Où : Centre Rogers Ottawa - salle Trillium (55, promenade Colonel By, Ottawa, 4e étage)

ou par Zoom ( https://us02web.zoom.us/j/89501882931 )



Qui : Bea Bruske, présidente du Congrès du travail du Canada (CTC)

Magali Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

SOURCE Congrès du travail du Canada (CTC)

